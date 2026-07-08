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- ಕೈ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಮೋಶನ್ ಬೇಕಾ? ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ
ಕೈ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಮೋಶನ್ ಬೇಕಾ? ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ
Bengaluru Techie Ganesh Temple ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ' ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಐಟಿ ನಗರ. ಈಗ ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಕೊರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಲವರು ಈಗ 'ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಿಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗ ಉದ್ದ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ
ದೇವಾಲಯದ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ(ಗಳು) ಈಡೇರಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣೇಶನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 1979 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಬಂದಿತು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, "ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.