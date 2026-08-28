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- ಬಂಗಾರದಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳಿಯರು; ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷದ 4 ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ
ಬಂಗಾರದಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳಿಯರು; ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷದ 4 ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ
ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋರೂಂಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಂಗಾರದಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳಿಯರು
ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋರೂಂಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೋರೂಂನ ದೈನಂದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಶೋರೂಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3.15ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾರಾಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುವಾಗಲೇ ಕೈಚಳಕ
ಮಾರಾಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಆಕೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಶೋರೂಂನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕಳ್ಳತನ
ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಟ ಬಳಿಕವೂ ಶೋರೂಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಳ್ಳತನದ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋರೂಂನ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹12 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಶೋರೂಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಕಾರಿನ ನಂಬರ್
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋರೂಂನ CCTV ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿದ್ದ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ವಾಹನದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ CCTV ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳತನದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ CCTV, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.