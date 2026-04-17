ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು ಅಪಘಾತ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಂತೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾರಿಗೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ನೀವು ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತುರದಿಂದ ಓಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಾಹುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರು ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.