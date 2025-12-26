ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್, ಮಾರುತಿಗೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ!
2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್ ನಂ.1
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ (Next-Gen) ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಜೈರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಜೈರ್ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 1,95,416 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಟಾ
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, 1,87,968 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್
ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ಕಂಡ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಟಾಪ್ 3 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ1,81,186 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನರ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನರ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,79,663 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ
ಬಡವರ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,75,404 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು
ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು 1,70,494 ಯುನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಏಕೈಕ ಕಾರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಅದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,61,103 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,59,188 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೀಜಾ
ಮಾರುತಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೀಜಾ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 1,57,606 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್
ಟಾಟಾದ 2ನೇ ಕಾರು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,57,522 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.