ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಂತೆ
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಕಾರು ಬಣ್ಣಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗ
2017 ರಲ್ಲಿ ಮೋನಾಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಪಘಾತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬೂದು ಕಾರುಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶನಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಮತ್ತು ಇದು ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 8 ಅಥವಾ ಶನಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1, 2 ಮತ್ತು 9 ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ಶನಿ ಅಥವಾ ರಾಹು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಥವಾ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಪ್ಪು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.