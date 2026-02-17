- Home
6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹5.99 ಲಕ್ಷ! ₹74,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜತೆ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ i20 Era ವೇರಿಯೆಂಟ್!
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ i20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 'Era' ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹74,000ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ i20
6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್
ಈಗ ಕೇವಲ ₹5.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈ i20 Era ವೇರಿಯೆಂಟ್, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ ORVMಗಳು ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಟೈಪ್-ಸಿ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ
i20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹6.74 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹6.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್
ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ, ಹೈಲೈನ್ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ORVM ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, HMIL ಕಂಪನಿಯು 25.55 cm (10.1”) ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು (DIO) ₹14,999 ಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ i20, 3 ವರ್ಷ/1,00,000 ಕಿ.ಮೀ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, i20 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.47 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.