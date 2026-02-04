50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.. ದಿನಾ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು!
Budget electric scooters India: 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸಿಗುವುದು ನಿಜ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸದೆ, ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, 50,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸುಲಭ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿವೆ.
ಕಚೇರಿ-ಮನೆ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ
50,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ-ಮನೆ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 50 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.