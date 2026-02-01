ಇಂದು February 1 2026 ರವಿವಾರ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
Today's horoscope 1 February : ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರವಿವಾರ ದಂದು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ರಾಶಿಫಲ:
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ರಾಶಿಫಲ:
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಅಲೆದಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ರಾಶಿಫಲ:
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೇ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ-ಕಾಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
