ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಟ್ಟ ಅತ್ತೆಯಂತೆ, ಸೊಸೆಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ
ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾಯಂದಿರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ
ಅತ್ತೆಗೆ ಸೊಸೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಶಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊಸೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯ ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ತಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವರು ಸೊಸೆಯಂದಿರ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾಯಂದಿರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.