ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಫುಲ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ
Mangal gochar aditya mangal yoga leo sagittarius capricorn get luck money ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕರ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವು ಬಹು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ
ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.