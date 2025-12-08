ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಆಶೀರ್ವಾದ
Surya rashi parivartan December16th Tuesday 2025 top 5 zodiac sign ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ರ್ಷದ ಈ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಸಹ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಪಾಯದ ಅಪಾಯವಿದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.