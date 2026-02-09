ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2026 ರ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಂತೆ, ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
ಫೆಬ್ರವರಿ 9 2026 ರ ನಂತರ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಆರ್ಥಕವಾಗಿಯೂ ಅಬಲಾರುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಮೇಷ
ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಹತಾಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣ ಇದು, ಮತ್ತು ಆ ಆಯ್ಕೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರೇ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ . ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಃಖಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಗಳು ಮುಗಿದಂತೆ. ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರತ್ನಿಸಿದರೆ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕೀಲಿಕೈ ನೀವೇ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಚಂದ್ರನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುವವರು ನೀವೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು .