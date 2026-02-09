ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತು
Shukra chandra yuti 2026 ರ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರಂದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಮಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಗಮವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ.