- Home
- Astrology
- ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಆಸ್ತಿ ಯೋಗ
ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಆಸ್ತಿ ಯೋಗ
Panchagrahi rajayoga february February 17 2026 ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:05 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಸುಮಾರು 54 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆದಾಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಯೋಗವು ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶತ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಆದಾಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.