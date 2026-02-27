ಬುಧ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Shukra budh yog ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾದ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಈ ಚಲನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.