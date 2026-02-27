ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಗ್ರಹ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
Tomorrow Saturday february 28 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಗ್ರಹಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ಅನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ಗುರು, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮೀನ
ಗ್ರಹಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.