ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಈ 4 ರಾಶಿ ಶತ್ರು, ಈ ಜನರು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
Shukra enemy zodiac ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಶತ್ರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶತ್ರು ರಾಶಿಗಳು ಇವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುವುದು ಮಂಗಳ, ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ನಡುವಿನ ಸಮಾನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಅಗ್ನಿ ಧಾತುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರನು ಐಷಾರಾಮಿ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರಭಾವವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಡಂಬರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಶತ್ರುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಶತ್ರುವಾದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿಯು ಶುಕ್ರನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವೂ ಮಂಗಳ. ಶುಕ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ದ್ರೋಹದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.