2026 ರ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ
Worst time of 2026 rahu mars saturn toughest test for 4 zodiac signs 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಾರೋಗ್ಯವು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೇಷ
ರಾಹು-ಕುಜ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ
ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ, ದುಃಖ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.