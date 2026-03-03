ಸಾಡೇಸಾತಿ-ಧೈಯಾದ ಯಾತನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ, 2027 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟ ಅಂತ್ಯ, ಸಾಲ ಮುಗಿದಂತೆ
Shani gochar 2027 ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಮೂರು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಆಗ ಶನಿಯು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ-ಧೈಯಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಶನಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಾರ ಯಾವಾಗ?
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೂನ್ 3, 2027 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷವನ್ನು ಶನಿಯ ನೀಚ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಶನಿಯು ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಾದ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .
ಯಾರ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2027 ವರ್ಷವು ಕುಂಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಸಂಜೆ ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಬೇವುಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಜರಂಗ ಬಾನ ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.