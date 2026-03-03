ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20ಕ್ಕೆ, ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅಶುಭ, ಎಚ್ಚರ
Chandra grahan Today March 3 at noon ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 1 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸೂರ್ಯನು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 2
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಚಂದ್ರನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರು 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 7
ಕೇತು ಗ್ರಹವು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳು
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. "ಓಂ ಸೋಮ ಸೋಮಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ) ದಾನ ಮಾಡಿ