ರಾಹುನಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ ಡಬಲ್
Shukra rahu Yuti ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹು ಮತ್ತು ಹಣ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಕ್ಷೆಯು ಏರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಐಟಿ ಅಥವಾ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ರಾಹುವಿನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.