ಮಹಿಳೆಯರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಹರಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?
what does it mean when a woman sees a mangalsutra in her drea ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ತಾಳಿ ಹರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಮಂಗಳಸೂತ್ರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸುವ ತಾಳಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಶುಭ. ಸೂತ್ರ ಎಂದರೆ ದಾರ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಳಿ ಮುರಿದುಹೋದ ಅಥವಾ ಹರಿದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಮುರಿದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ತಾಳಿ
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಮುರಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಹರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ... ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸು ಪತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸು ಬಂದರೆ... ತಕ್ಷಣ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭವಾದದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಜೀವನವು ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವಾದರೂ, ತಾಳಿ ಮಾರುವ ಕನಸು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತಾಳಿ ಮಾರುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಸಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕನಸುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.