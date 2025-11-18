2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಎರಡು ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ
big rahu transit in 2026 to bless two zodiac signs with massive career gains ಪಾಪ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಪ್ರತಿ 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ರಾಹು
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಪ್ರತಿ 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ
ರಾಹುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಊಹಾಪೋಹ ಅಥವಾ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರುವ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಮಿಥುನ
ರಾಹುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರಾಹು
ರಾಹುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಜನರು ಕೇಳಲು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.