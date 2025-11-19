2026 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಳುವ ಟಾಪ್ 4 ರಾಶಿ
top 4 zodiac signs most likely to rekindle old love 2026 ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪೋಷಕ - ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ . ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಮರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.
ಮೀನ
ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಗಳ ಗ್ರಹವಾದ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾತೆರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧ ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರಣಯ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತಿಪಾಲಕರು, ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ "ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು" ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ತೀವ್ರ ಪ್ರೇಮಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಳವಾದ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಆತ್ಮಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.