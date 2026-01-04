ಈ ವಾರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭವೋ ಲಾಭ, ಜನವರಿ 5 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ
Weekly Lucky Zodiac Sign 5 To 11 January 2026 Budhaditya Rajayoga ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಾಹವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ 2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ, ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಿರಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.