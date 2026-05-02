ಮೇ 4 ರಿಂದ 10 ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ,ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿ ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಾರು
Weekly Lucky Zodiac Sign 4 To 10 May 2026 ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಣವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಯಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಣಯಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಎರಡು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶಾಖವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತರಲು ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ, ನೀವು ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.