23 ರಿಂದ 29 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮೇಷ ಜೊತೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಟರಿ
Weekly Lucky Zodiac Sign ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಮಾರ್ಚ್ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಣಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.