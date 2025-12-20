ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 28 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ, ಈ ವಾರದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು , ಗೌರವ
Weekly Lucky Zodiac Sign 22 To 28 December 2025 Varisath Yoga ಈ ವಾರ ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಈ ವಾರ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು, ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.