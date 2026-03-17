ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಇದೆ
Ugadi 2026 Predictions for Capricorn ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. . ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಉಗಾದಿ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
1. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ (Career): ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಜೂನ್ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದು.
2. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ (Finance): ಈ ವರ್ಷ ಆದಾಯ (14) ಮತ್ತು ಖರ್ಚು (14) ಸಮನಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಐಷಾರಾಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. 3. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ (Family & Marriage): ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಆರೋಗ್ಯ (Health): ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾಲು, ಮೊಣಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. 5. ಪರಿಹಾರಗಳು (Remedies): ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ: ಶನಿ ಆರಾಧನೆ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ: ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದಾನ: ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
