ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರ 2 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗ, February 1 ನೇ ವಾರ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
2 to 8 february 2026 lucky zodiac ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಹಲವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಾರವು ತುಂಬಾ ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆರಂಭವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ವಾರ, ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.