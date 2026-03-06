- Home
Weekly Lucky Zodiac Sign 9 To 15 March 2026 ಈ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ತರಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಈ ವಾರ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು; ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ವಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ದೂರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.