ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಡಬಲ್
Surya chandra vyatipat yoga 2026 ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಪರಸ್ಪರ ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಾಗ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಗವು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:26 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವನ್ನು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಲಾಭದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.