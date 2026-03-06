ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಯಶಸ್ಸು, ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
Zodiac signs very lucky ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಕಾಲ ಶುರು. ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅಪಾರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ನನಸಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಹಠ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಬರುವವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವರ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ನನಸಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿರಂತರ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.