ಶುಕ್ರ ಉನ್ನತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿ ಪತ್ನಿಯರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ
Venus exalted in pisces ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಲಗ್ನ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಪತ್ನಿಯರು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಪತ್ನಿಯರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಮೂರು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾದವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಶಿಧಿಪತಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದದ ಹಸಿರು ಕಮಾನಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.