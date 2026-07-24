ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಜುಲೈ 29ರ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಹಣದ ಮಳೆ
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋಚಾರ 2026: ಜುಲೈ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ.
Venus Transit July 2026
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಖಭೋಗದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 'ಧನ ಯೋಗ'ವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 'ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗ', 'ಧನ ಯೋಗ' ದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಆ 3 ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಶುಕ್ರನಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಖಚಿತವಾಗಿ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಂತೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ. ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದು.
ಜುಲೈ 29ರ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಈ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು, ಈ ಮೂರೂ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.