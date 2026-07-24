ಶುಕ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ, ಸಿಂಹಾಸನ ಕಾದಿದೆ
ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಿ, ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ, ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಂತಹ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರ ಯೋಗ
ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 'ಧೈರ್ಯ ಕಾರಕ' ಮತ್ತು 'ಶುಭಭೋಗ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರನು, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಶುಭನಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ, ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಇದೀಗ 3 ರಾಶಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನು 2ನೇ ಮನೆಯಾದ 'ಧನ, ಕುಟುಂಬ, ವಾಕ್ ಸ್ಥಾನ' ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಯಾದ 'ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ'ಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧನ-ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು 'ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ' ಎಂಬ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. •
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು: ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 9ನೇ ಸ್ಥಾನವು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. •
ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ: 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಯುಗ.
ಜೀವನಶೈಲಿ: ಶುಕ್ರನ 'ಶುಭ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ'ಯಿಂದಾಗಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸುಖಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನು 5ನೇ ಮನೆಯಾದ 'ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ' ಮತ್ತು 12ನೇ ಮನೆಯಾದ 'ಶಯನ ಸ್ಥಾನ'ಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. •
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು: 5ನೇ ಮನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಬುಧ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ'ದಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. •
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಧನ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾರಿ ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ: ಶುಕ್ರನ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ 'ಸಿಂಹಾಸನ ಪದವಿ' ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನು 4ನೇ ಮನೆಯಾದ 'ಮಾತೃ, ಸುಖ, ವಾಹನ ಸ್ಥಾನ' ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಯಾದ 'ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ'ಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಾಧಿಪತಿ'ಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಪಡೆದಾಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು: 4ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ 'ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗ' ಎಂಬ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉನ್ನತ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ: 9ನೇ ಅಧಿಪತಿಯ ದಯೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದಂತಹ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಾದಿವೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ: ಶಯನ ಸ್ಥಾನದ ಬಲದಿಂದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು, ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.