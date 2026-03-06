ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, 5 ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ
Mangal gochar in uttara bhadrapada ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:04 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ನಂತರ ರೇವತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚೈತನ್ಯವು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.