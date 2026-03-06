ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
Sun transit march 2026 ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಾಲ್ಕು ಸಂಚಾರಗಳು ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ ತರುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:08 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:27 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:16 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಚಾರಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಹು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬಹು ಸಂಚಾರಗಳು ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.