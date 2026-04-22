Pooja Room Tips: ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಕೈಗೆ ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಬೇಕು!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡುಕಾಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾ ಇರಲು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಗಮನಿಸುವಿರಿ
'ಕಲ್ಲುಪ್ಪು' ಪಾತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂಶ ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ 'ಕಲ್ಲುಪ್ಪು'. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ, ಹೊಸ ಉಪ್ಪನ್ನು ತುಂಬಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಜಗಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ದೀಪದ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನಾವು ಬಳಸುವ ಬತ್ತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವಿದೆ.
- ತಾವರೆ ದಂಟಿನ ಬತ್ತಿ: ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಕುಲದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಬಾಳೆ ನಾರಿನ ಬತ್ತಿ: ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅರಿಶಿನ ಹತ್ತಿ ಬತ್ತಿ: ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯ ದಿಕ್ಕು
ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ದೀಪದ ನೆರಳು, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು. చాలామంది ದೀಪವನ್ನು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಖ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಜ್ಞಾನ' ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಬೆಳಕು ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹರಡುವಂತೆ ಇಡುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ.
ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕವಡೆಗಳ ರಹಸ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು 11 ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕವಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಕುಬೇರನ ಖಜಾಂಚಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ 5 ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಇದು 'ಧನಾಕರ್ಷಣ' ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುವಾಸನಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಷ್ಟ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 'ವೆಟ್ಟಿವೇರ್' (ಲಾವಂಚ) ಅಥವಾ 'ಗಂಧದ ಪುಡಿ' ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ವಸಂಬು (ಬಜೆ), ಮೂರು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ, ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆಲ್ಫಾ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ನಾವು ಕೇಳುವ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಇರಬೇಕು. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ, ಅದನ್ನು ಮನೆ முழுவதும் ತೋರಿಸಿ, ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ 'ಆರಾ' (Aura) ವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡಿ'ಯೊಂದನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.