Horoscope Today ಜೂನ್ 8, 2026ರಂದು ಕಾಳಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಗ್ರಹ-ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಜೂನ್ 8ರ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ, ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Horoscope for June 8, 2026: ಜೂನ್ 8, 2026, ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಾಳಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾಳಭೈರವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಮೃತ, ಮೂಸಲ, ವಿಷಕುಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹಲವು ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ…
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಆಸೆಯೊಂದು ಈಡೇರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಿಸಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಇಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 8, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ. ಇತರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.