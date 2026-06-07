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- Siddappaji: ಎಂಟು ಜನ ಉಂಡರೂ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ; ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆದ ಪವಾಡಕ್ಕೆ ದಂಗಾದ ಜನರು!
Siddappaji: ಎಂಟು ಜನ ಉಂಡರೂ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ; ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆದ ಪವಾಡಕ್ಕೆ ದಂಗಾದ ಜನರು!
Siddappaji avadhuta ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದವರು ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅವಧೂತರು.
ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅವಧೂತರು
ಯಡಿಯೂರಿನ ಸಮೀಪದ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಈ ಮಹಾನ್ ಅವಧೂತರು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. ಸರಳ ಜೀವನ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ... ಎಂಟು ಜನರ ಹಸಿವು... ಆದರೂ ಅನ್ನ ಮುಗಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ "ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ" ಪ್ರಸಂಗ ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟು ಜನರ ಭಕ್ತರ ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಳಕೆಕಾಳಿನ ಸಾರು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಎಂಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಅನ್ನ ಬಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ತೆಗೆದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಈ ಘಟನೆ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಪವಾಡವಲ್ಲ; ಅದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ನೇರ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನೋವು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಅವರೇ ಕೇಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಾದರೂ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಶಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ಅವರನ್ನು "ಅಂತರ್ಯಾಮಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಅವಧೂತ
ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಗಾಳಿ, ಮರಗಳು, ಮಳೆ, ಮೋಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕಿದವರಲ್ಲ; ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೇ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಟ್ಟೇಕೆರೆಯ ಗಾಳಿ, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬದುಕು ಬದಲಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು
ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರ ಜೀವನ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ:
ಶುದ್ಧಿ – ವೃದ್ಧಿ – ಸಿದ್ಧಿ – ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ"
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ,
ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು.
ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು.
ಆಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಆಶೀರ್ವಾದವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಆಶೀರ್ವಾದವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ತತ್ವವಾಗಿದೆ
ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ
ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ‘ತೃಪ್ತಿ’ ಮತ್ತು ‘ಸಂತೃಪ್ತಿ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತೃಪ್ತಿ ಎಂದರೆ...
ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂದರೆ...
ಆ ಊಟ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ತೃಪ್ತಿ. ಆದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂತೃಪ್ತಿ.
ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.