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- Gajakesari Yoga: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ?
Gajakesari Yoga: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ?
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು
ಜೂನ್ 17, 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸೇರುವುದರಿಂದ, ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆದಾಯ, ಗೌರವ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಈ ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.
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ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ પ્રસಂಗಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು.
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