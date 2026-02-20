ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ, ಹಿಮದಿಂದ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೇರು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರತಿ 20 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ 1/3 ಚಮಚ ಮರದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಎಲೆಗಳು ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರ ಬಳಸಿ 1:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ (ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಲು, ಐದು ಭಾಗ ನೀರು) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಎಚ್ (pH) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ.
