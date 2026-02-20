Kannada

ತುಳಸಿ ಗಿಡದ 6 ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್: ಸದಾ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

astrology Feb 20 2026
Author: Chethan Kumar Image Credits:Getty
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ, ಹಿಮದಿಂದ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.  

ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಹಾಕಿ

ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೇರು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ.  ಪ್ರತಿ 20 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮರದ ಬೂದಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ 1/3 ಚಮಚ ಮರದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಎಲೆಗಳು ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು

ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರ ಬಳಸಿ 1:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ (ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಲು, ಐದು ಭಾಗ ನೀರು) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ.  

ತುಳಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿ

ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಎಚ್ (pH) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ.  

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆಗೆ ಇತರೆ ಟಿಪ್ಸ್

  • ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.
  • ದಾಲ್ಚಿನಿ (ಚಕ್ಕೆ) ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ಗಿಡವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
