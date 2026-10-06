ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಐಂದ್ರ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜನರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.