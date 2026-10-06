ಇಂದಿನ ಜಾತಕ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2026: ಮಂಗಳವಾರ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ದಿನ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದುವರಿಯಲು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅಥವಾ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ದಿನ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇತರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ತರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣ, ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.