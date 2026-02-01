ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ 4 ಗ್ರಹದಿಂದ ಕಠಿಣ ಸಮಯ, ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ
Unlucky Zodiac Sign Of February 2026 Face Difficulties from 4 planets ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುರಾದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಹೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸಂವಹನ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಇದು ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಲೆನೋವು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ತಿಂಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಗ್ರಹಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಯ ಅಥವಾ ಅಭದ್ರತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.