ಇವರಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಆರಂಭ.. ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
Zodiac signs financial loss: ಮುಂಬರುವ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿಯ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ.
ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭ
ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು (ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಜನರು) ಹೊಸ ವರ್ಷವಾದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಎಂದರೆ ಏನು?
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಯುಗಾದಿ) ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಗಣನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ.
ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ. 12 ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿವರ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.
ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು?
ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಅಶುಭಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿನವೇ ಯುಗಾದಿ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಮಯವಿದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹಳೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದ ಉದ್ದೇಶ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದಿರುವುದು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗುವುದು, ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆತಂಕ, ಭಯದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮರೆಯದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅವಮಾನಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿದವರೇ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳನೇ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಮುಜುಗರದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಗಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಹಲವು ಪಂಡಿತರ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.