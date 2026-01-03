ನಾಳೆ ಜನವರಿ 4 2026 ರಂದು ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Sunday 4 January 2026 On Sunday Ravipushya Yog ನಾಳೆ ದೇವರು ಸೂರ್ಯದೇವ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಂತರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಭಾನುವಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯ ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವು ನಾಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸದ್ಗುಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.