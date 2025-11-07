ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಶಿವಗೌರಿ ಯೋಗ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Saturday 8 November 2025 In Shiv Gauri Yog ನಾಳೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ಶಿವ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ನಾಳೆ ಪ್ರಣಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಶನಿವಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ನಾಳೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಶನಿವಾರ, ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಶನಿವಾರ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸವೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಳೆ ನೀವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಶನಿವಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯವರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.