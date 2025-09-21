ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Monday 22 September 2025 Gajakesari Yog ನಾಳೆ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಚರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ನಾಳೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮಾತಾ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಗೌರವ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹವ್ಯಾಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ವಾಹನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವು ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಾಳೆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ನಾಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.